مقتل 15 إرهابيا في العراق بالتنسيق مع التحالف الدولي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 عنصرًا إرهابيًا من تنظيم "داعش" وإلقاء القبض على آخرين في محافظة صلاح الدين بإنزال جوي نفذه بالتنسيق مع التحالف الدولي، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.