سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو لابنته «مكة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وظهرت مكة في مقطع الفيديو الذي نشره صلاح وهي تعزف على آلة «بيانو» وتغني إحدى الأغاني الإنجليزية.

وكان صلاح قد ذهب إلى دبي عقب مباراة بيرنلي الأخيرة في الدوري الإنجليزي لقضاء إجازة سريعة خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يخوض صلاح أولى مواجهاته عقب انتهاء فترة التوقف الدولية ضد نيوكاسل يونايتد في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن صلاح نجح مع الليفر في تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدفين خلال أول 4 مباريات للريدز بالبريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، ويبتعد عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.