 لافروف: المباحثات مع فرنسا تناولت انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ - بوابة الشروق
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لافروف: المباحثات مع فرنسا تناولت انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 5:13 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 5:13 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وباريس ناقشتا خلال مباحثات صيغة "2+2" اليوم الاثنين موضوع الأمن الاستراتيجي بعد انسحاب واشنطن من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.\

وقال لافروف ، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الجانب الفرنسي بصيغة "2+2": "لقد بحثنا بالتفصيل الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف "أن موقف روسيا معروف بهذا الشأن وأكد عليه الرئيس فلاديمير بوتين غير مرة ،ونحن لن ننشر مثل هذه الصواريخ في المناطق، التي لن تظهر فيها صواريخ أمريكية مماثلة".

وذكر وزير الخارجية الروسي أن بلاده قدمت مقترحات لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بهذا الصدد، لافتا إلى أن الحلف يمتنع حتى الآن عن الرد
بشكل ملموس.


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