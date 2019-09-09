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وزير الخارجية السودانية تؤكد ضرورة الإصلاح المؤسسي للوزارة

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:55 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:55 م

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله ضرورة الإصلاح المؤسسي بوزارة الخارجية، ومراجعة الآليات التي تحكم عملها لتمكينها من الاضطلاع بدورها المنتظر لتحقيق أهداف التغيير، الذي نادت به الثورة الشعبية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، إن عبد الله عقدت لقاء بالمدراء العامين بالوزارة، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب، والوكيل المساعد إلهام إبراهيم محمد.

واستعرضت وزيرة الخارجية السودانية واجبات ومهام الوزارة في المرحلة المقبلة من أجل المساعدة في تحقيق أهداف الثورة وإرساء قواعد التحول الديمقراطي والمساهمة فى التنمية بالبلاد بفتح أبواب التعاون الدولي وإزالة ما كان يعترض ذلك بسبب العزلة الدولية التي كان يعيشها السودان ووضعه فى قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب إلى جانب تقديم صورة السودان الجديد للعالم.


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