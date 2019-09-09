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قالت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية، إن المحافظ اللواء حمدى عثمان غادر مكتبه عقب جمع متعلقاته الشخصية، وسط أنباء استقالته.

وأوضحت المصادر لـ«الشروق»، أن المحافظ توجه لمكتبه مساء أمس الأحد وجمع متعلقاته وغادر المبنى بصحبة مدير مكتبه.

وأضافت المصادر أن المحافظ تقدم باستقالته من المنصب لأسباب صحية ومن المنتظر إعلان قبول الاستقالة خلال ساعات.

ولفتت إلى أن السكرتير العام ونائب المحافظ يتوليان مهام المحافظة لحين صدور قرار تعيين محافظ آخر.

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