انطلقت مساء أمس الأحد، ثان المناظرات بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة في تونس، حيث شارك في اليوم الثاني من المناظرة التي حملت شعار "الطريق إلى قرطاج ..تونس تختار"، كل من المرشحين المستقلين عبدالكريم الزبيدي، وحاتم بولبيار، ومحمد الصغير النوري، وحمادي الجبالي، وإلياس الفخفاخ، ومرشح حزب الجبهة الشعبية منجي الرحوي، إلى جانب محسن مرزوق مرشح حزب "مشروع تونس" ولطفي المرايحي مرشح حزب الاتحاد الشعبي والجمهوري، ومعهم الهاشمي الحامدي مرشح حزب "تيّار المحبّة".

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الجولة الأولى لسباق قرطاج يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتعد الأسماء المشاركة في الليلة الثانية، أقل فرصًا من مرشحي مناظرة السبت، وذلك لأن غالبيتهم إما مستقل أو مدعوم من أحزاب ذات تمثيل ضعيف داخل البرلمان التونسي، ولكن رغم ذلك - حسبما أفادت العربية- أنها كانت أكثر سخونة منها وغير مملة، حيث تميزت بتراشق كلامي واتهامات ضمنية وعلنية متبادلة بين المتنافسين، حاول من خلالها كل مرشح تسجيل نقاط ضدّ خصمه.

وتستعرض "الشروق" أبرز لقطات اليوم الثاني من مناظرات الطريق إلى قرطاج..

1- استخدام الهاتف والقراءة من وثيقة!

تمثل لقطة المرشح لطفي المرايحي وهو يقرأ من إحدى الوثائق خلال تعقيبه على إحدى الأسئلة هي من أبرز لقطات اليوم الثاني، حيث مثل ذلك خرقاً لقوانين المناظرة التي اتفق عليها مع مديري حملات المرشحين مسبقاً.

أوجب هذا الاختراق للقواعد تدخل أحد المسئولين وطلب من المرايحي تسليم الوثائق، إلى أنه رفض وقال إنها ملكه الخاص.

كذلك لقطة أخرى استخدام المرشح حاتم بوليبار، هاتفه ومشاركة إحدى الصور عبر تطبيق "إنستجرام"، وتم سحبه منه احتراما لقواعد المناظرات المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

2- خلاف حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقع خلاف حاد بين المرشحين محسن مرزوق، وإلياس الفخفاخ، حول استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية في تونس، حيث رأى مرزوق أن هذا المشروع سيساعد البلاد على حلّ مشكلة العجز المائي عبر تحلية مياه البحر، إلا أن الفخفاخ انتقد هذه الفكرة، وتحدّث عن تأثيراتها السلبية على البيئة واستشهد الفخفاخ بما حدث في كارثة تشيرنوبل.

3- العلاقات مع فرنسا تثير الخلاف!

اشتد النقاش بين المرشحين لطفي المرايحي، وحاتم بولبيار، في مسألة علاقة تونس بفرنسا، حيث طالب المرايحي بضرورة مراجعة الاتفاقيات بين البلدين منذ فترة الاستعمار إلى الآن، خاصة فيما يتعلق باستغلال فرنسا للثروات الطبيعية لتونس، وهو مقترح أبدى بولبيار تحفظّه بشأنه، واعتبر أنه من مصلحة تونس الإبقاء على العلاقة الاقتصادية التقليدية مع فرنسا، من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسات والشركات الفرنسية المستثمرة بتونس.

4- وعود الـ99 يومًا

في 99 ثانية تختتم الفقرة للمناظرة وتعد الأهم، حيث مطلوب من المرشح، أن يقدم وعوداً حول ماذا سيقدم للشعب التونسي في الـ99 يومًا الأولى حال وصوله للرئاسة؟

رفض المرشح حمادي الجبالي أن يطلق عليها وعود، وفضل أن يسمها بالالتزامات، وقال احترام القانون والدستور ومحاسبة الجميع وأولهم هو وعائلته، وتعهد بتقديم تقرير عن ممتلكاته قبل توليه الرئاسة واستعداده للمحاسبة بعد انتهاء ولايته.

وأضاف أنه لا بد من أن يكون هناك دور للشباب والمرأة في المناصب المهمة للدولة، خاصة بمؤسسة الرئاسة.

لطفي المرايحي أكد أنه سيكون رئيساً للكل ولا تمييز بين المواطنين، وهاجم المرايحي المرشح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، قائلا: "أين كنت من تلك الوعود وقت وجودك بالحكومة، وأنك تتحمل أخطاء حكومة الشاهد".

محسن مرزوق تعهد بأن يكون رئيس عصري لدولة عصرية، ولن يتعامل مع القصر الرئاسي كمكان للسكن، بل أنه لا بد أن يجلس مع المواطنين ويكون رئيساً قريبا من الناس.

فيما تحدث محمد الصغير النوري، عن عدم وجود تغيير حقيقي، حدث برغم تعاقب 9 حكومات في السلطة، ورأى أن ما حدث في المناظرة مجرد تعهدات ورؤى وليست برامج واضحة، وأنها لا تبشر بخير، مؤكدًا أنه هو الوحيد الذي يمتلك برنامجاً جاهزا تنمويا يركز على كل مجالات خاصة الاقتصادية، والقضاء على البطالة.

منجي الرجوي قال إنا إعطاء وعود 99 يومًا أمر غير منطقي، ولكن تعهداته ستتعلق بفترة رئاسية 5 سنوات ستتبدل تونس تمامًا، وأن اتصاله المباشر مع الشعب يجعله قادرا على تحسين الأوضاع.

5- غياب السيدات

أبرز ما مميز مناظرة ليلة الأمس، هو عدم وجود أي مرشح من السيدات، وذلك لأن السيدتين في سباق قرطاج، تواجدا في المجموعة الأولى والثالثة، وحلت عبير موسي في المناظرة الأولى، وينتظر أن تتواجد المرشحة والوزيرة السابقة سلمي اللومي في الليلة الأخيرة من مناظرات الجولة الأولى لسباق قصر قرطاج.