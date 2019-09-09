وزير الإعلام السوداني يؤكد ضرورة الاهتمام بقضية الحرب والسلام

قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بالسودان إن قضية الحرب والسلام تمثل أولوية الإعلام في المرحلة الحالية، داعيا إلى أن يكون للإعلام إسهام في نقل البلاد إلى التعايش السلمي وعدم استغلاله للترويج للحرب.

وأكد صالح - لدى تسلمه مهام عمله اليوم /الإثنين/ - أن سلم البلاد وأمنها خط أحمر، مطالبا بمساهمة الجميع في وضع البندقية وإسكات صوت الرصاص.

وأوضح أن السودان يمر بمراحل وصعوبات تحتاج الصبر والتكاتف لإمكانية العبور مع وجود الفرص بمزيد من الإصرار، مشددا على ضرورة إشاعة روح الديمقراطية وجعلها منهجا في المؤسسات والجامعات والمدارس وأن تكون ثقافة حياة مع تقبل الاختلاف في الآراء.

ودعا صالح كافة وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في التصويب والتبصير، معربا عن أمله في عدم الاختلاف في القضايا الوطنية والتعاون في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف وإعادة النظر في السياسات الإعلامية من خلال مشاورات وتصورات وورش بجهد وعقل جماعي.