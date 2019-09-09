صحيفة: جونسون يعد خطة لوقف تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية

قالت صحيفة ديلي تليجراف في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا اجتماعا يوم الأحد لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وأضافت أن خطة يتم النظر فيها حاليا ستشمل إرسال جونسون خطابا، مصحوبا بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة الحكومة في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 أكتوبر.