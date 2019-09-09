 خط أنابيب مؤقت يساعد في وقف تدفق الصرف في نهر فيستولا ببولندا - بوابة الشروق
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خط أنابيب مؤقت يساعد في وقف تدفق الصرف في نهر فيستولا ببولندا

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:27 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:27 م

ذكر مكتب رئيس الوزراء البولندي، أن خط أنابيب مؤقتًا يهدف إلى وقف تفريغ الصرف من العاصمة وارسو إلى نهر فيستولا، بدأ تشغيله اليوم الاثنين.

وتسبب عطل في خطي أنابيب كانا ينقلان مياه الصرف من عدة أحياء في وارسو إلى محطة معالجة عبر النهر في تفريغ مياه الصرف مباشرة في نهرفيستولا وهو أحد أكبر أنهار بولندا.

وتدفق أكثر من مليوني متر مكعب من الصرف غير المعالج في النهر حتى الآن.

وكان خط الأنابيب الذي شيده الجيش يعمل بطاقة 60 بالمئة حتى منتصف نهار اليوم السبت، ومن المتوقع أن يصل لطاقته الكاملة الأسبوع الجاري، بحسب مدير مكتب رئيس الوزراء ميشال دفورشيك. ومن المتوقع أن يستمر في العمل لشهرين تقريبا.

وقال عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، أمس الأحد، إنه قبل إصلاح خط الأنابيب المكسور، تحتاج السلطات إلى تحديد ما إذا كان العطل ناتج عن سوء التشييد أم التصميم .

وكان مسؤولون حكوميون قد انتقدوا السلطات المحلية في وارسو لما اعتبروه أنه تراخ وسوء إدارة أديا إلى "كارثة بيئية".

ورد ترزاسكوفسكي بالقول إن مثل هذه التصريحات يمكن أن "تتسبب في إثارة الفزع".

يشار إلى أن ترزاسكوفسكي عضوا بحزب المعارضة الرئيسي في بولندا.


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