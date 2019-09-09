أثار تداول مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، لسيدة أمريكية من أصول لبنانية تدعى "نادرة ناصيف"، تعلن فيه عن قيام مملكة تدعى "الجبل الأصفر" أسفل خط طول 22 داخل الأراضي السودانية، الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ناصيف، في مقطع الفيديو الذي نشر الجمعة الماضي، إنها تشغل منصب رئيسة الوزراء في المملكة، وأنها -بصفتها ونيابة عن "الملك"- تُعلن بشكل رسمي عن "قيام المملكة من مدينة أوديسا الأوكرانية".

وبحسب حوار سابق لها مع جريدة "القبس" الكويتية نهاية عام 2017، فهي سيدة أمريكية من أصل لبناني، تخصصت بموضوع "ثقافة السلام"، وتترأس فريق عمل مختص لهذه الغاية مقره ولاية ميتشيجان الأمريكية، انتقلت من عالم الأحياء المجهرية لتحصل على شهادة الماجستير في تنظيم مؤسسات النظم التعليمية، وتعمل باحثة أكاديمية عربية أمريكية، وتمارس الكتابة في مطبوعات تصدر في أمريكا ولبنان باللغتين العربية والإنجليزية، وعملت في العمل الاجتماعي في الولايات المتحدة لنحو 34 عاما، و4 سنوات في "ثقافة السلام".

و"ناصيف" من مواليد مدينة صيدا اللبنانية ولكنها -وردا على من يسألها من أنت؟- تقول: "ولدت في لبنان (ولست من منطقة معينة)، أنا من بلاد العرب وبكل اعتزاز أنا عربية، أنا من الولايات المتحدة الأمريكية، التي فتحت لي أبواب العلم والرزق والعيش بكرامة"، وتضيف: "أمريكا أعطتني التعليم والرفاهية ولبنان أعطاني عروبتي".

حصلت على شهادة الدكتوراه في التعليم الدولي من جامعة «نورث سنترال» الأمريكية عام 2007، وماجستير في تنظيم المؤسسات والريادة الدولية من جامعة "سبرينج أربور" بولاية ميتشيجن عام 2007، إلى جانب بكالوريوس علوم الأحياء المجهرية من جامعة "ديترويت مرسي" عام 1986، وشهادة في المختبرات الطبية الدقيقة عام 1987.

وعضو ارتباط مختص بين المدارس الحكومية والجالية اليمنية (ولاية ميتشيجن)، عضو مشارك في تأسيس البرنامج الثنائي اللغة عربي - إنجليزي في ولاية ميتشيجن، عضو في عدد من الجمعيات والأندية والمؤسسات الأهلية، تتقن 3 لغات، هي الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولديها شركة مختصة بالتعليم والاستشارات، ومديرة عامة بشركة تأمين وعقارات في أمريكا.