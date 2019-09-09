العثور على مسؤول سابق بحزب الله ميتا في شقته ببيروت

قالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها دولة لبنان يوم الأحد إنه تم العثور على مسؤول سابق بجماعة حزب الله ميتا داخل شقته في إحدى ضواحي بيروت.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن فتحت على الفور تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث وتنتظر وصول الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. واكتفت الوكالة بذكر الاسم الأول للمسؤول السابق وقالت إنه يدعى علي.

لكن مسؤولا في حزب الله طلب عدم نشر اسمه أكد أن المتوفى يدعي علي حاطوم وأبلغ رويترز بأن تحقيقا لا يزال جاريا لكن لا يبدو أن الوفاة بسبب حادث جنائي.

ولم تذكر وكالة الأنباء حتى الآن أي معلومات أخرى أو المنصب الذي كان يشغله في جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود الأحد الماضي بعد هجوم بطائرات مسيرة في الضاحية الجنوبية ببيروت التي يسيطر عليها حزب الله وذلك في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.

واتهم حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم بالطائرات المسيرة وحذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله من أن الهجوم قد يكون إشارة لتنفيذ إسرائيل عمليات اغتيال.