 إعصار قوي يعطل حركة النقل ويقطع الكهرباء عن مناطق قرب طوكيو - بوابة الشروق
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إعصار قوي يعطل حركة النقل ويقطع الكهرباء عن مناطق قرب طوكيو

رجل يستخدم مظلة يكافح الأمطار الغزيرة والرياح الناتجة عن الإعصار فاكساي في طوكيو يوم الاثنين. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
رجل يستخدم مظلة يكافح الأمطار الغزيرة والرياح الناتجة عن الإعصار فاكساي في طوكيو يوم الاثنين. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 4:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 4:28 ص

وصل أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو في السنوات الأخيرة شرقي المدينة يوم الاثنين مثيرا رياحا قياسية وأمطارا غزيرة وارتفاعا في منسوب مياه بعض الأنهار.

وألغيت أكثر من 100 رحلة جوية كما أغلقت السلطات عشرات من خطوط القطارات مما أدى إلى إرباك حركة النقل الصباحية للملايين في منطقة طوكيو الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة مع تحذير السلطات الناس من خطورة الخروج.

واجتاح الإعصار فاكساي مدينة تشيبا الواقعة شرقي طوكيو مباشرة قبيل فجر الاثنين مثيرا رياحا بلغت سرعتها 207 كيلومترات في الساعة حسبما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى ولم تحدث سوى إصابات بسيطة بحلول صباح الاثنين ولكن الكهرباء انقطعت عن نحو 864 ألف منزل بما في ذلك مدينة كاموجاوا بأكملها.

وتجتاح ما بين أربعة وخمسة أعاصير اليابان سنويا ولكن من غير المعتاد وصولها قرب طوكيو. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فاكساي أقوى إعصار شهدته منطقة طوكيو منذ عدة سنوات.

وأضافت إن السلطات أمرت بإجلاء نحو خمسة آلاف شخص أكثر من نصفهم بمدينة كاماكورا السياحية الواقعة جنوبي طوكيو مباشرة بسبب خطر حدوث انهيارات أرضية ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.


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