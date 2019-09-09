النواب البريطانيون يعتزمون رفض دعوة لإجراء انتخابات قبل تعليق البرلمان

من المتوقع أن يرفض النواب الدعوة الثانية من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المنتمي لحزب المحافظين لإجراء انتخابات مبكرة قبل تعليق عمل البرلمان في وقت لاحق من اليوم الاثنين، وقبل سبعة أسابيع من خروج بريطانيا المعتزم من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن "دواننج ستريت"، مقر رئيس الوزراء، أن جونسون يعتزم بدء تعليق عمل البرلمان بانتهاء أعمال مجلس العموم اليوم الاثنين.

وكان جونسون قد تعهد بتعليق عمل البرلمان حتى منتصف تشرين أول/أكتوبر، إلا أنه قدم بعد ذلك برنامج عمل حكومته من أجل دورة جديدة.

ويقول معارضوه إنه يحاول استغلال التعليق لتمرير خططه وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد حاليا لذلك في الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد لتنظيم عملية الخروج.

واتفق حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وغيرهما من أحزاب المعارضة على التصويت ضد دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين أول/أكتوبر، ما يجعل من شبه المؤكد أنه لن يفوز بأغلبية الثلثين التي يحتاجها لإجراء الانتخابات.