الاحتلال الإسرائيلي يعلن «رصد إطلاق فاشل» لقذائف صاروخية من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "رصد إطلاق فاشل" لعدد من القذائف الصاروخية من سورية في ساعات الصباح الباكر.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر موقع تويتر، أن القذائف "تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق ... ولم تجتز إلى داخل إسرائيل".

وأكد أن إسرائيل تعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه، وحذر بالقول إن "نظام بشار الأسد سيدفع ثمنا باهظا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه".

ولم يشر المتحدث إلى الضربات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة وسلاح للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي ليلة الأحد/الاثنين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات نفذتها "طائرات مجهولة" وأسفرت عن مقتل من قوات إيرانية وميليشيات موالية لها.

وتستهدف إسرائيل بصورة متكررة المواقع التابعة لإيران والميليشيات الموالية لها في سوريا، إلا أنها لم تقر بمسؤوليتها عن هذا القصف.