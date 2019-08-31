7 مواجهات نارية لبرشلونة خلال 3 أسابيع

تحديات كبيرة نارية تنتظر فريق برشلونة الإسباني خلال شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل على مدار 3 أسابيع.

كتيبة الفريق الكتالوني ستواجه في البداية فالنسيا على ملعب كامب نو يوم 14 سبتمبر ثم سيتوجه نجوم البلوجرانا لألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند يوم 17 في مستهل مشوار برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وفي يوم 21 سبتمبر يواجه برشلونة خارج الديار فريق غرناطة، على أن يلاقي يوم 24 فريق فياريال في "الكامب نو"، وفي آخر مباريات شهر سبتمبر يلعب البرسا أمام خيتافي تحديدُا يوم 28.

ومع بداية شهر أكتوبر يوم 2 يواجه برشلونة فريق انتر ميلان الإيطالي على ملعب الكامب نو ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه إشبيلية يوم 6 أكتوبر.