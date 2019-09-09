لافروف والعساف يبحثان قضايا إقليمية وثنائية وزيارة بوتين للسعودية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي إبراهيم العساف، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، عددا من القضايا الدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية ، أن لافروف والعساف ناقشا الجوانب الحيوية للتعزيز اللاحق للتعاون الروسي السعودي متعدد الجوانب والتركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في أكتوبر العام الحالي.

كما تبادل الوزيران الآراء بشأن عدد من القضايا المحورية في الأجندة الإقليمية ، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج العربي.

وبدأ الإعداد لهذه الزيارة بعد أن تلقى الرئيس الروسي فلايمير بوتين دعوة من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي استقبله بوتين في الكرملين يوم 5 أكتوبر 2018.