رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يتابع سير التدريب الصيفي للطلاب بالجهاز

استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريرا بشأن سير التدريب الصيفي لمائة طالب من الجامعات المصرية.

وذكر بيان للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم أن الطلاب تلقوا خلال التدريب الذي بدأ في 18 أغسطس ويستمر لمدة شهر مجموعة من المحاضرات وورش العمل ليتعرفوا من خلالها على تاريخ الجهاز واختصاصاته، حيث بدأ التدريب بلقاء رئيس الجهاز بالطلاب المتدربين، مرحبا بهم ومتمنيًا لهم تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف والمهارات التي تساعدهم في حياتهم الدراسية وصقل خبراتهم التدريبية.

كما تناولت المحاضرات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في إطار تدريبي يجمع بين التدريبات العملية والنظرية، وقد قام بإلقاء المحاضرات وإدارة ورش العمل المختلفة عدد من قيادات الجهاز.

واطلع المتدربون على عدد من الأعمال التي يقوم بها الجهاز منها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا ومركز تقييم القدرات والمسابقات ومشروع الذاكرة المؤسسية وعدد من المشروعات الإلكترونية التي يعمل عليها الجهاز كقواعد البيانات المختلفة.

ووفقا للبيان، تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، تقوم المجموعة الأولى بمصاحبة فريق الجهاز أثناء عمله في تحديث الملف الوظيفي في الهيئات والجهات التابعة للوزارات في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، في الوقت الذي تتلقى المجموعة تدريبًا عمليًا داخل إدارات الجهاز المختلفة مثل إدارات الترتيب والتنظيم والخدمة المدنية والعلاقات العامة وغيرها، ويستمر تدريب كل مجموعة لمدة اسبوعين متتالين على أن يتم تبديل الأدوار بين المجموعات، وعقب انتهاء فترة التدريب سيتم منح الطلاب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن توفير 100 فرصة تدريبية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز على أن يكون الالتحاق بالتدريب بأسبقية التسجيل على تطبيق إلكتروني أطلق لهذا الغرض.

وكان الجهاز قد قد قام بتخريج أول دفعة تدريب للشباب من طلبة الجامعات المصرية العام الماضى.