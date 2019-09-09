مدرب التنس الأرضي بالأهلي: جاهزون للمنافسة على الدوري

أكد إبراهيم أبو طالب، المدير الفني لفريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمسابقة الدوري العام المقرر إقامتها يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

وقال أبو طالب، إن اللاعبين جاهزون للمنافسة على بطولة الدوري رغم الصعوبة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة في المسابقة.

وأشار إلى أن فريق الأهلي مواليد 14 و16سنة سيواجه سموحة يوم 20 سبتمبر، أما «عمومي رجال وسيدات» فمن المقرر أن يخوض مواجهات قوية مع هليوبوليس.

يذكر أن الجهاز الفني للتنس الأرضي بالنادي الأهلي يضم كلا من عمرو الهمشري رئيسا، وإبراهيم أبو طالب مديرا فنيا، وشريف عادل سيد مدربا عاما، ومحمود عزت، مديرا لقطاع الناشئين، وأحمد منير طه مدربا، ومحمد أحمد حسن مدربا، وأحمد عبد الغني إداريا.