جونسون وفارادكار: هناك «فجوات كبيرة» بين البلدين عقب المحادثات بشأن الحدود بعد البريكست

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صرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار، بأن "فجوات كبيرة" لاتزال قائمة بين حكومتي بلديهما بشأن كيفية ضمان حدود أيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الأيرلندي في بيان مشترك: "في حين أنهما اتفقا على أن المناقشات في مرحلة مبكرة، جرى التوصل لأرضية مشتركة في بعض المجالات رغم أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة".

وأضافا أن المحادثات في دبلن كانت "إيجابية وبناءة" وأن الحكومتين "ملتزمتان بالتوصل إلى اتفاق" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون قبل المحادثات إنه "يفضل التوصل لاتفاق" مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، وأن يكون قابل للتحقق بحلول 18 أكتوبر المقبل.

وأضاف "عدم التوصل لاتفاق سوف يكون إخفاقا لقدرتنا على الإدارة".

ويتعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

ومع ذلك أشار اليوم إلى أنه يعتقد أن هناك "وسيلة" يمكن أن تلبى أمنيات الشعب البريطاني وتقدم لإيرلندا الضمانات التي تحتاجها.

وقال" ربما لم نحقق تقدما كاملا هنا هذا الصباح، ولكننا نعمل على ذلك".

وقد أدلى رئيسا الوزراء ببيان مشترك لوسائل الإعلان خارج مبنى الحكومة في دبلن قبل اجتماعهما الأول منذ تولى جونسون مقاليد السلطة في أواخر تموز/يوليو الماضي.

وقال فارادكار إن الحكومة الايرلندية "مستعدة للاستماع لأي بدائل" عن آلية شبكة الأمان، ولكن يجب أن تكون "منطقية".

وأضاف: "عدم وجود شبكة أمان يعني عدم التوصل لاتفاق بالنسبة للحكومة الايرلندية".

وقال جونسون: "المملكة المتحدة لن تجرى أبدا عمليات تفتيش على الحدود".

تهدف آلية شبكة الأمان (باكستوب) المدرجة في الاتفاق، إلى تجنب وجود حدود تحظى بإجراءات مشددة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.