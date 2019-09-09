مفوضة أممية: تغير المناخ ينتهك حقوق الانسان بصورة كبيرة

قالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ المناخية العالمية، تنتهك حقوق الانسان بصورة كبيرة، وحث الحكومات على التصدي للنزاعات والفقر المتعلقين بالمناخ، وعلى تحميل الشركات المسؤولية عن تصرفاتها.

وفي كلمتها الافتتاحية في جلسة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أشارت المفوضة السامية باشيليت، إلى أن تغير المناخ يزيد بالفعل من الجوع، ويعكس التنمية الاقتصادية ويقود العنف والهجرة.

وقالت باشيليت إن "العالم لم يشهد قط أي تهديد لحقوق الإنسان بهذا النطاق".

وأضافت أنه "يجب أن يكون الجميع في كل مكان قادرين على العيش في بيئة صحية، ومحاسبة أولئك الذين يقفون في الطريق أمام تحقيق ذلك".

واستشهدت باشيليت بمثال منطقة الساحل الإفريقي، حيث تناقصت الأراضي الصالحة للزراعة مع توسع الصحراء.

ولم يتسبب ذلك التطور في تأجيج المواجهات بين المزارعين والرعاة فحسب، ولكن في زيادة التوترات العرقية والعنف المتطرف.

كما حذرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن تدمير البيئات، بما فيها منطقة الأمازون، يؤثر على حقوق ومعيشة الشعوب الأصلية.

وحثت باشيليت الحكومات على تكثيف حماية النشطاء المعنيين بقضايا البيئة، الذين تعرضوا للهجوم في كل منطقة من مناطق العالم تقريبا، ولاسيما في أمريكا اللاتينية.