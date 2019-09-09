ضبط 30 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 44 ألف حكم خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 30 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات بتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، شملت: (3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 20 فردا محليا - 41 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن متنوعة - 217 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 44 ألف حكم قضائي متنوع وضبطت (139 قضية مخدرات بحوزة 157 متهما - 49 متهما هاربا - 17 بلطجيا - 280 دراجة نارية مخالفة - 20 قضية مصنفات متنوعة - 25 ألف مخالفة مرورية - 1731 قضية مرافق).

وفحص 100 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.