منتخب التايكوندو يطير إلى اليابان للمشاركة في بطولة الجائزة الكبري

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غادرت بعثة منتخب مصر للتايكوندو القاهرة متوجهة إلى اليابان للمشاركة في بطولة الجائزة الكبري للتايكوندو التى تستضيفها مدينة شيبا خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر.

يترأس البعثة ايهاب جابر رئيس اللجنه الفنيه وعضو مجلس الاتحاد المصري للتايكوندو ويقود الفريق فنياً تامر صلاح مدرب منتخب مصر للتايكوندو.

وتضم بعثة المنتخب سيف عيسي وروان رفاعي ونور حسين على أن يلحق بالبعثة كل من البطلة الاوليمبية هداية ملاك ورضوي رضا نظرا لتواجدهم بمعسكر صربيا.

تعد الجائزة الكبري في اليابان إحدى أهم البطولات المؤهلة إلى طوكيو عن طريق التصنيف وأقوي البطولات العالميه لأنها تضم أفضل 32 لاعب ولاعبة .

ويحصل صاحب الميدإلىة الذهبية في البطوله علي 40 نقطه في التصنيف الأوليمبي و24 نقطة للميدإلىه الفضيه.

ويسعي لاعبي منتخب مصر للتايكوندو إلى حصد المزيد من النقاط والميدإلىات في البطولة.