رئيس الوزراء اللبناني ينفي التهرب من التعاون العسكري مع روسيا

نفى المكتب الإعلامي للرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين ما يتردد عن التهرب من التعاون العسكري مع روسيا، قائلا إن هذه معلومات "مغلوطة".

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم :" نشرت جريدة الاخبار( اللبنانية) اليوم مقالا تحت عنوان: الحريري يتهرب من التعاون العسكري مع روسيا".

وأكّد المكتب أن "المعلومات الواردة في المقال مغلوطة ومخالفة كلياً لمسار العلاقات الإيجابية مع الدولة الروسية".

وكانت جريدة "الأخبار" قد أعلنت في مقالها أن الحريري" للمرّة العاشرة ربّما، يؤجّل بحيلٍ مختلفة، إدراج قرار منح وزير الدفاع إذن التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، على جدول أعمال مجلس الوزراء، محمّلاً الأزمات السياسية أو الاستحقاقات مسؤولية هذا التأخير، لكنّه في الوقت ذاته لا ينفكّ يعد المسؤولين الروس، بدءاً من السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين، إلى المسؤولين في موسكو، عبر مستشاره الشخصي جورج شعبان، بتوقيع الاتفاقية في أسرع وقت".