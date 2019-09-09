البرهان يستقبل وزير الخارجية في الخرطوم

استقبل رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية سامح شكري، في القصر الجمهوري، في الخرطوم، اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن المباحثات مع رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله، كانت على كافة الأصعدة تُعبر عن وجود الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتطوير العلاقات على كافة المستويات.

وأعرب شكري عن سعادته كونه أول مسئول يزور السودان، بعد حلف الحكومة الجديدة القسم الدستورية، مساء أمس.