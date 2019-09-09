دون سابق إنذار، أُعلن عن قيام "مملكة الجبل الأصفر"، الدولة العربية الجديدة، والمزعوم قيامها جنوب خط طول 22، داخل الأراضي السودانية.

الشروق، ترصد في التقرير التالي، أهم المعلومات عن الدولة العربية الجديدة المزعومة.

س: ما قصة الدولة المزعومة الجديدة؟

ج: من مدينة أوديسا الأوكرانية، أعلنت الدكتورة اللبنانية الأصل نادرة ناصيف، رئيسة وزراء الدولة المزعومة، عن قيام دولة جديدة غامضة تحت اسم "مملكة الجبل الأصفر"، في نقطة جغرافية تقع جنوب خط طول 22، وذلك من خلال مؤتمر عقد للإعلان عن قيامها.





س: كم تبلغ مساحة الدولة المزعومة؟

ج: مساحة مملكة الجبل الأصفر تساوي 3 أضعاف مساحة مملكة البحرين، وتصل لمساحة دولة الكويت، إذ تبلغ مساحتها 2060 كيلومترا مربعا.

س: إلى ماذا تهدف المملكة الجديدة؟

ج: تقول المملكة المزعومة إن هدفها تجميع المهاجرين المسلمين والعرب واللاجئين والذين ليس لديهم جنسية وتوطينهم وتوفير لهم حياة كريمة، وذلك حسبما صرحت نادرة ناصيف.

س: لأي دولة تعود أرض مملكة الجبل الأصفر؟

ج: زعمت المملكة الجديدة، عبر فيديو تعريفي لها نشر بقناتها على "يوتيوب"، أن الأرض التي ستقام عليها الدولة، تصنف كـ"أرض مباحة"، وهي الأرض التي لا تقع تحت سيادة أي دولة ولا يطالب أي طرف دولي بالسيطرة عليها، حيث إن آخر تصوير للحدود المصرية والسودانية لم تقيد هذه الأرض ضمنها.

س: ما رد فعل دولتي مصر والسودان من إقامة المملكة؟

ج: على الرغم من الإعلان رسمياً عن مملكة الجبل الصفر من قبل حكومتها المتمثلة في رئيسة الوزراء نادرة ناصيف، إلا أن الحكومتين المصرية والسودانية لم تصدرا أي تصريح للرد على الدولة المزعومة حتى الآن.

س: لماذا سميت المملكة بهذا الإسم؟

ج: يعود سبب تسمية المملكة بالجبل الأصفر إلى ضم المنطقة الجغرافية المحددة لإقامة المملكة بين مصر والسودان، على جبل "يكتسي" الأصفر اللون، والذي يعد من أكبر وأضخم الجبال الموجودة في المنطقة.

س: متى يوضع حجر الأساس للمملكة الجديدة؟

ج: أعلنت المملكة المزعومة أنه سيتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل.

س: ما هي شروط الحصول على جنسية الدولة الجديدة؟

ج: الحصول على جنسية الدولة الجديدة يقتصر على الأشخاص المتضررين من الحروب والمشاكل السياسية مثل اللاجئين السوريين أو الدول التي عانت من مجاعات وكوارث طبيعية تسببت في الهجرة والبحث عن ملاذ آمن للاستقرار واستمرارية الحياة.

لكن الحصول على الجنسية لن يكون متاحا بشكل كامل لكل المتقدمين، بل سيتضمن بعض الشروط الصارمة لإقامة دولة نظامية تحل مشكلة سياسية في جميع أنحاء العالم من الدول العربية والأوروبية، وفقا للفيديو التعريفي للدولة.