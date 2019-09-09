أعربت الفنانة مها أبو عوف، عن حزنها الشديد بسبب ما وصفته بتجاهل تكريم اسم شقيقها الراحل، الفنان عزت أبو عوف، في المهرجانات الفنية المختلفة، التي تم تنظيمها الفترة الماضية.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن «عزت أبو عوف كان رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة سبع سنوات، وقدم أفضل دورات للمهرجان، والجميع يشهد بذلك».

وأضافت «تم تكريم عزت كثيرًا في حياته، وحب الناس له بعد مماته يكفي، لكن كنا نتمنى أن يتم تكريمه معنويًا ورسميا»، متابعة: «شقيقي أيقونة وأسطورة لن تتكرر في كافة المجالات».

وتوفي الفنان عزت أبو عوف، في شهر يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.