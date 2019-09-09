انعقاد الاجتماع المُشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في ميناء الحديدة اليمني

عقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن اجتماعهم المُشترك السادس في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه المفتوحة قبالة ميناء الحُديدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي، وبناء عليه تم إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحُديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، إضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة .

ووفق بيان صحفي صادر عن اللجنة، سيعمل مركز العمليات المُشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحُديدة .

وقرر أعضاء اللجنة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وتناول أعضاء اللجنة كذلك الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن تنفيذ اتفاق الحُديدة و مراحله، وسيُقدمون مقترحاتهم إزاءها لاحقاً.

وتم التوصل إلى اتفاق الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018 بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشا الحوثي.