حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الإثنين قرب بلدة رامية الجنوبية بعد أن عبرت الحدود.

وقال حزب الله في بيان «الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت الآن بيد المقاومين»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته المسيرة «سقطت داخل جنوب لبنان خلال عمليات اعتيادية». ولم يذكر سبب سقوط الطائرة لكنه أشار إلى أنه «لا توجد مخاوف من إمكانية الحصول على معلومات منها».

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إنها كانت طائرة بسيطة دون أن تذكر تفاصيل.

وذكر حزب الله أنه تصدى للطائرة المسيرة بالأسلحة المناسبة بينما كانت في طريقها إلى بلدة رامية في جنوب لبنان، وتم إسقاطها عند أطراف البلدة.

وقبل أسبوع تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بعد هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية ببيروت التي تسيطر عليها الجماعة في أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.

وحمل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إسرائيل مسؤولية هجوم الأسبوع الماضي وتوعد باستهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تدخل المجال الجوي اللبناني.

وقال نصر الله إنه على الرغم من أن تفجر الأوضاع مع إسرائيل على الحدود قد انتهى فقد دخلت المواجهة ”مرحلة جديدة“ لم تعد بها خطوط حمراء أمام حزب الله المدعوم من إيران.

وصعدت إسرائيل أيضا الوضع باتهام إيران بتكثيف جهودها لتزويد حزب الله بمنشآت لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه. ونفى حزب الله ذلك.

وقال حزب الله إنه دمر مدرعة إسرائيلية خلال تبادل إطلاق النار الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل وإصابة من بداخلها، وبثت الجماعة لقطات لما قالت إنهما صاروخان أصابا مركبة متحركة. وقالت إسرائيل إنها لم تتكبد خسائر بشرية.