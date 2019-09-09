صحيفة عكاظ السعودية: توافق سعودي إماراتي تجاه الأحداث في اليمن

أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الاثنين، توافق موقف المملكة من الأحداث في اليمن مع موقف الإمارات، خاصة وأن أهداف تحالف دعم الشرعية تتلخص في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأمان وسلامة شعبه الشقيق، وإنهاء الانقلاب الحوثي على الشرعية.



وأشارت الصحيفة - تحت عنوان (موقفنا ثابت.. ضد الانفلات في اليمن) - إلى أن المملكة دعت كل الأطراف للحوار في جدة مع تأكيدها على أنها معنية بحفظ أمنها وسلامة أراضيها، وأي اختلال سياسي وانفلات أمني في اليمن يؤثر على أمنها واستقرارها الوطني، ولذلك تعمل جاهدة لحل جميع الخلافات بين الأشقاء في اليمن بالحوار الأخوي وتغليب الحكمة.



واختتمت الصحيفة مشددة على ضرورة مشاركة جميع الأطراف والمكونات اليمنية في حوار جدة بمنطق الشراكة الوطنية، والتحلي بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني حتى إنهاء الانقلاب على الشرعية، ليختار بعدها الشعب اليمني ممثليه وفق ما ينص عليه الدستور اليمني الجديد مع الالتزام بالمرجعيات الثلاث وهي (قرار مجلس الأمن رقم 2216، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني).