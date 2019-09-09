 قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2019 10:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:38 ص

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن تطورات اليمن، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر" اليوم الإثنين، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، وشراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

وكانت السعودية والإمارات رحبت أمس باستجابة "الحكومة اليمنية الشرعية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشددت الدولتان في بيان مشترك على، "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام"​​​.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك