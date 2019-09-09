السعودية تبحث مع أثرياء المملكة ملف الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو

قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تواصلت مع أغنى العائلات في المملكة لبحث مشاركة هذه العائلات في الطرح العام الأولي المنتظر لحصة من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين السعوديين أجروا اتصالات أولية مع كبرى العائلات الاقتصادية السعودية نيابة عن شركة "أرامكو"، مشيرة إلى أن الشركة قد تعقد لقاءات رسمية مع ممثلي هذه العائلات خلال الأسبوع المقبل، بعد اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر القول إن المملكة تستهدف بيع ما بين 1 إلى 2% من أسهم أرامكو لمستثمرين سعوديين، في حين من المتوقع أن يشمل الطرح العام الأولي 5% من أسهم الشركة العملاقة ليكون أكبر طرح عام أولي في العالم من حيث القيمة المالية.

وذكرت بلومبرج أن هذه الاتصالات تشير إلى حرص السلطات السعودية على تأمين طلب كاف على الأسهم عند تنفيذ الطرح، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد السعودية من تداعيات أسعار النفط المنخفضة والحملة التي شنتها سلطات مكافحة الفساد في المملكة ضد عشرات الأثرياء والمسؤولين السعوديين في 2017، مضيفة أن هذه الحملة بددت ثقة المستثمرين في المملكة ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في نقل استثماراتهم إلى الخارج.

وقال ريتشارد سيجال كبير محللي الأسواق الصاعدة في شركة "مانول لايف أسيت مانجمنت" في لندن إنه إذا شارك المستثمرون السعوديون في الطرح العام الأولي "بقيمة مرتفعة سيؤدي ذلك إلى تحسين الآفاق بالنسبة للرؤية الدولية للطرح من خلال وضع الشركة في مستوى مختلف.. ويمكن للحكومة أن تشجع المستثمرين على المشاركة من خلال مبدأ شيء مقابل شي".