استطلاع: 41% من الألمان يعتقدون أن بلادهم تمر بركود اقتصادي

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا تزايد تشكك الألمان في الوضع الاقتصادي في بلادهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة (نيلسن) لأبحاث السوق أن 41% من الألمان يرون أن بلادهم تمر في الوقت الراهن بركود اقتصادي، وكانت هذه النسبة لم تتعد 31% فقط في استطلاع أجري حول هذا الموضوع في نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال ينس أوليج، رئيس افرع نيلسن في ألمانيا والنمسا وسويسرا إن " ارتفاعا بمقدار عشر نقاط مئوية في غضون عام واحد هو زيادة واضحة في هذه القيمة".

وبوجه عام، ينظر المستهلكون في ألمانيا إلى المستقبل بصورة أكثر تفاؤلا من أغلب الأوروبيين الآخرين، وفقا لما أظهرته نتائج الاستطلاع.

وتجري شركة نيلسن استطلاعها بشكل منتظم بين المستهلكين في 64 دولة حيث تسألهم عن توقعاتهم المستقبلية وعلى أساس ذلك تحدد مؤشرها لثقة المستهلك.

وحسب الاستطلاع، فإن ثقة المستهلكين في الدنمارك وهولندا والتشيك وبولندا وايرلندا كانت أعلى منها في ألمانيا.

وقَيَّم غالبية الناس في ألمانيا وضعهم المالي بأنه إيجابي، إذ قال 58% إنهم يرون أن وضعهم المالي الشخصي في الأشهر الاثني عشر المقبلة إيجابي، وتزيد هذه النسبة بمقدار نقطة مئوية مقارنة بمقدارها في الربع السابق.

كما أظهرت النتائج استمرار تفاؤل الألمان حيال نظرتهم المستقبلية لوظائفهم، إذ أعرب 65% من الألمان عن اعتقادهم بأن موقفهم الوظيفي بالنسبة للأشهر الاثني عشر المقبلة إيجابي، وهي نفس النسبة المسجلة في استطلاع الربع السابق من العام الحالي.