الدنمارك: زيارة ترامب الملغاة للبلاد كلفتنا 592 ألف دولار

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن الشرطة الدنماركية قد حددت تكاليف الزيارة التي كانت مقررة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الدولة الاسكندنافية، والتي ألغيت قبل فترة بسيطة من موعدها المقرر، بمبلغ 4 ملايين كرونر (592 ألف دولار).

وتضمنت النفقات تعويضات عن إجازات الموظفين الملغاة، بالاضافة إلى إلغاء الاستضافة التي كان مخططا لها، وتكاليف المعدات والوقت المستغرق في التخطيط، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الدنماركية (دي. آر).

وأشارت إلى الوثائق التي تم الحصول عليها من الشرطة الوطنية الدنماركية، والمتعلقة بالتحضيرات لزيارة ترامب.

وتجدر الاشارة إلى أنه كان من المقرر أن يزور ترامب الدانمارك يومي 2 و3 من أيلول/سبتمبر الجاري، وقام بإلغاء الزيارة قبل 12 يوما من الموعد المقرر لها.

وجاء إلغاء الزيارة بعد تصريحات ترامب التي تصدرت العناوين الرئيسية للاخبار، والتي تفيد بأنه مهتم بشراء جرينلاند، وهي منطقة تقع في القطب الشمالي وتتمتع بحكم شبه ذاتي.

إلا أن كبار السياسيين في جرينلاند، وفي الدنمارك أيضا، ومن بينهم رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، قالوا إن جرينلاند ليست للبيع.