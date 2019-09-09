رئيس كوت ديفوار ووزير الخارجية السعودي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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بحث رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، مع وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء عقد اليوم /الاثنين/ بمقر إقامة الرئيس الإيفواري بقصر الضيافة في جدة.

كما التقى العساف وزير خارجية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه، حيث تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.