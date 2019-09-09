أستراليا تحجب 8 مواقع إلكترونية تعرض مقاطع لهجوم مسجدي نيوزلندا

أمرت السلطات الأسترالية مزودي خدمات الإنترنت في البلاد بحجب 8 مواقع مازالت تعرض مقاطع للهجوم، الذي استهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" شمال نيوزلندا في وقت سابق من العام الجارى.

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية عن مفوضة الأمن الإلكتروني الأسترالية جولي إنمان قولها "إن 8 مواقع محلية لم تنفذ طلب إلغاء المحتوى، وأنه لا يمكن السماح بعرض تلك المواد البشعة واستخدامها للترويج والحث على وتوجيه المزيد من الأعمال الإرهابية".

ويأتي القرار في إطار محاولات أستراليا المكثفة للقضاء على مشاركة المحتوى العنيف على الإنترنت، وأقرت أستراليا في أبريل تشريعا يسمح بتغريم شركات التواصل الاجتماعي بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي أرباحها السنوية العالمية وسجن المديرين التنفيذيين لمدة تصل إلى 3 سنوات إذا لم تتم إزالة المحتوى العنيف على وجه السرعة.

وكان مسلحا قد هاجم مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" في 15 مارس الماضي أثناء صلاة الجمعة، وبث الهجوم بشكل مباشر عبر موقع (فيسبوك) وتم مشاركة المقطع بشكل واسع، وأسفر الهجوم حينها عن مصرع 51 شخصا في أسوأ حادث لإطلاق النار في البلاد.