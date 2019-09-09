ضبط مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في العملة بالنزهة

ألقت مباحث القاهرة على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالنزهة اشتبهت في سيارة ملاكي باستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير، وبطاقة رقم قومي بفحصها تبين أنها ليست رخصته.

وتبين أنه حاصل على ليسانس، سبق اتهامه في قضية "سرقة متجر" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي و5 آلاف جنيه مصري، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وانتحاله صفة شخص آخر بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، وقيامها برفع دعوى قضائية ضده.