الملياردير التركي دوغان يبحث الدخول في مجال البنوك الاستثمارية

ذكرت مصادر مطلعة أن الملياردير التركي أيدين دوغان يعتزم دخول مجال البنوك الاستثمارية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إن مجموعة دوغان سيركتلر جروبو القابضة تبحث إما شراء أحد البنوك الاستثمارية القائمة أو التقدم بطلب لتأسيس بنك جديد.

وارتفعت أسهم مجموعة دوغان بنسبة 1ر5 بالمئة في بورصة اسطنبول، في أعلى ارتفاع لها منذ 30 تموز/يوليو الماضي.

وذكرت بلومبرج أن مجموعة دوغان التي تعمل حاليا في مجالات الطاقة والسياحة والعقارات تسعى للعودة إلى القطاع المصرفي مرة أخرى، حيث أنها كانت قد اشترت مصرف "ديسبنك" عام 1994 وباعته بعد 11 عاما إلى مصرف "فورتيس" الذي استحوذ عليه مصرف "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي في وقت لاحق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم مجموعة دوغان على هذه التقارير.