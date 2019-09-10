 انفجار ضخم في مستودع للأسلحة بمحافظة الأنبار العراقية - بوابة الشروق
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انفجار ضخم في مستودع للأسلحة بمحافظة الأنبار العراقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 11:34 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 11:34 م

شهد مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي، غرب محافظة الأنبار العراقية، مساء الاثنين، انفجارًا ضخمًا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، منذ قليل.


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