الفلبين تعدم أكثر من 7 آلاف خنزير بسبب حمى الخنازير الإفريقية

أعلن مسؤولو الزراعة في الفلبين اليوم الاثنين عن إعدام أكثر من 7 آلاف خنزير في مزارع خارج العاصمة مانيلا بعد أن ثبت إصابة بعضها بحمى الخنازير الأفريقية.

وكانت الخنازير التي تم إعدامها في مزارع تقع ضمن رقعة نصف قطرها كيلومتر واحد من مناطق تربية الخنازير في مقاطعتي بولاكان وريزال، خارج مانيلا، والتي تم عزلها الشهر الماضي بسبب حالات نفوق متعددة.

وقال وزير الزراعة الفلبيني ويليام دار في مؤتمر صحفي : " تم إعدام 7 آلاف و416 خنزيرا"، موضحا أن هذا الرقم "يشير إلى الحيوانات المصابة وغير المصابة بـ(الفيروس) داخل رقعة نصف قطرها كيلومتر واحد".

وقال دار إن عينات الدم التي أُرسلت إلى بريطانيا أثبتت إصابتها بحمى الخنازير الأفريقية، لكن هناك حاجة إلى تحليل إضافي لتحديد سلالة الفيروس وشدته، مضيفا "سنواصل المراقبة، بل وحتى فيما يجاوز رقعة نصف قطرها 10 كيلومترات، وحتى الآن ، لا توجد حالات (إضافية)".

وأضاف دار أن قيمة صناعة الخنازير في الفلبين تبلغ حوالي 260 مليار بيزو (5 مليارات دولار أمريكي). وأن البلاد لديها 12 مليون خنزير في مخزونها الحالي.

ولا تصيب حمى الخنازير الأفريقية الإنسان لكنها تؤدي لنفوق الخنازير ولا يوجد حتى الآن أي لقاح لها أو علاج منها.