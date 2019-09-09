البرهان: سنعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي

•المجلس السيادي والحكومة يستطيعان التشريع في المرحلة الانتقالية

•تم إلغاء الاعتقال دون وجه حق وإعادة النظر في قوانين جهاز أمن المخابرات الوطني



قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، إن هناك تفاهمات مع كل الحركات المسلحة، وإصرار من جميع الأطراف المسلحة على إحلال السلام.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين، أن الشعب السوداني ينتظر أن تسود العدالة والمساواة في البلاد، لافتًا إلى أن المجلس السيادي والحكومة يستطيعان التشريع في المرحلة الانتقالية.

وتابع: «الأدوار تكاملية بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لخدمة الشعب، ونظرة المجتمع الدولي بدأت تتغير للسودان بمجرد حصول هذا التغيير، وسيتم العمل من الجميع على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب».

وأوضح أن الجميع في مجلسي الوزراء والسيادة يتعهدون بالعمل لتحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي، مؤكدًا أن القوات المسلحة لها واجبات محددة والضامن هو الشعب السوداني.

وذكر أنه تم إلغاء القوانين التي تجيز الاعتقال دون وجه حق، وتم البدء في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني.