تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحرق شونة هياكل سيارات في الإسكندرية

ررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإشعال النيران عمدًا في قطعة أرض "مشون بها هياكل وأجزاء سيارات قديمة" بهدف استخلاص الحديد وسرقته ثم بيعة لتجار الخردة.

وكانت شرطة الإسكندرية تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء أشرف الجندي، تمكنت من كشف غموض واقعة نشوب حريق عمد بقطعة أرض، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وجاء ذلك في أعقاب تلقي قسم شرطة كرموز بلاغًا بنشوب حريق بقطعة أرض "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات" في نطاق دائرة القسم وتم إخماده، دون وقوع إصابات، واحتراق ٣ هياكل كبائن سيارات نقل قديمة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان، سبق اتهام أحدهما في 26 قضية "سلاح، ضرب، سرقة بلطجة، فرض إتاوة، إتاوة" وآخر سبق اتهامه في قضية "سرقة" مقيمان في دائرة قسم شرطة مينا البصل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أنهما أشعلا النيران بهياكل كبائن السيارات لاستخلاص الحديد منها ثم بيعها لتجار الخردة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة لتباشر التحقيق.