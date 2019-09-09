مدرب طائرة الأرجنتين: تنتظرنا مباراة صعبة أمام بيرو في كأس العالم للناشئات

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أشاد روبرتو ويلفلين، مدرب منتخب الأرجنتين لناشئات الكرة الطائرة، تحت 18 سنة بالتنظيم الرائع وحسن الاستضافة من جانب القائمين على تنظيم بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتى 14 سبتمبر الجاري .

وأكد ويلفلين أن فريقه أدى مباراة اليوم أمام تايلاند بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بشكل جيد حيث قامت اللاعبات بتنفيذ خطة اللعب كما يجب وظهروا بشكل منتظم ومميز.

وعن استعداده لمباراة دور الـ16 المقبلة أمام بيرو قال: "نحن نعرف منتخب بيرو جيدًا وشاهدنا مباريات له والمباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، لديه العديد من اللاعبات أصحاب قدرات فنية عالية".

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل لدور الـ16 كثالث المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط عقب الفوز اليوم على نظيره التايلندي بنتيجة ثلاث أشواط دون رد.