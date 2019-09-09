إعصار فاكساي يضرب طوكيو برياح عاتية ويودي بحياة 3 أشخاص

ضرب إعصار فاكساي منطقة طوكيو الكبرى باليابان اليوم الاثنين برياح مدمرة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وعبر الإعصار المحيط الهادئ بعد المرور بشرق اليابان، لكن السلطات تواصل التحذير من رياح قوية وأمواج عالية وانهيارات أرضية في مناطق طوكيو الكبرى وشمال شرق البلاد.

وأفادت وكالة "كيودو" للأنباء بأن امرأة في الخمسينات من عمرها توفيت في طوكيو بعد أن تعرضت على ما يبدو لإحدى الزوابع، فيما توفي مسن عمره 87 عاما بعد أن حوصر أسفل شجرة سقطت في مقاطعة كاناجاوا.

وأضافت الوكالة أنه تم إعلان وفاة رجل 47 عاما في مستشفى بعد أن سقط في قاعدة يوكوسوكا البحرية في كاناجاوا .

وأطاح الإعصار ببعض أسطح المباني وتسبب في تعطيل النقل في فترة الذروة، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، فيما أسقط برجين من الصلب لنقل التيار الكهربائي في مقاطعة تشيبا .

وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أن 720 ألف أسرة تقريبا لا تزال محرومة من التيار الكهربائي في مقاطعات طوكيو وإيباراكي وتشيبا وكاناجاوا وشيزوكا.

وكانت شركة سكك حديد شرقي اليابان تنوي استئناف جميع خدمات القطارات في منطقة طوكيو الكبرى الساعة الثامنة صباحا، ولكن تم تأجيل الكثير من خدمات القطارات أو إبقائها معلقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم إلغاء أكثر من 160 رحلة طيران اليوم الاثنين بعد إلغاء 135 رحلة أمس الأحد.

ووصل فاكساي إلى قبالة شمال شرق اليابان بحلول الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلى-0900 بتوقيت جرينتش) بعد أن وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا قبل الساعة 5 صباحا بقليل، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن العاصفة كانت تتجه صوب شمال شرقي البلاد بسرعة30 كيلومترا في الساعة وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة 126 كيلومترا في الساعة وزوابع شدتها 180 كيلومترا في الساعة.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن منسوب مياه الأمطار الناجمة عن إعصار فاكساي بلغ 440 ملليمترا خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم في مدينة إيزو بمقاطعة شيزوكا.