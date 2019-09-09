التحريات: السبب خلافات على تحضير الإفطار وطبيب يكشف حيلة المتهمة للإفلات من الجريمة

شقيقة القتيل: أخويا اتجوزها من 4 أشهر وشارب المر بسببها

الجيران: المتهمة كانت شخصية عدوانية ومش أول مرة ترفع عليه السكين

شهد شارع المستشفى بمنطقة العمرانية جنوبي الجيزة جريمة قتل زوج على يد زوجته بائعة الملابس بـ3 طعنات، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية؛ بسبب مشاجرة بينهما.

«الشروق» انتقلت إلى مسرح الجريمة، والتقت الجيران وذوي القتيل في حارة متفرعة من شارع المستشفى أسفل عقار مكون من 4 طوابق أقاموا أمامه سرادق العزاء، إذ أكدوا أن الضحية كان طيب السمعة بين الجيران ويحترم الكبير والصغير، مؤكدين أن شخصية زوجته كانت عدوانية لا تحب أحدًا، ودائمة افتعال المشكلات مع زوجها والجيران والمارة على أقل الأسباب.

في البداية قالت شقيقة القتيل "أمل سيد" 38 عامًا، إن المتهة هددت المجني عليه بالقتل مرتين في خلافات بينهما من قبل وكانت تحضر السكين وتسبب له جرحًا في جسده.

وأشارت أمل أنها أصابت شقيقها منذ شهر تقريبا في ظهره بسبب خلافات بسيطة، وقالت إن الجانية كانت عنيفة وعنيدة على زوجها.

وأضافت أنها كانت تكره إخوته والجيران وكانت تتشاجر معه باستمرار وصل بها الأمر أنها كانت تهدده في كل مرة بقتله، كما أضافت أن شقيقها كان متزوجا قبل ذلك ولم ينجب أطفالا حتى تزوج من المتهمة وكانت أيضا متزوجة وانفصلت عن زوجها الأول، وأشارت إلى أن شقيقها كان يحب طفل زوجته الذي أنجبته من زيجتها الأولى ويعتبره ابنه.

والتقط أطراف الحديث نادر فاروق –سائق- أحد جيران المجني عليه، قائلا إن المجني عليه "حمادة" كان سائق تاكسي يحبه الناس ويوم الواقعة كان يعمل على سيارته طول الليل حتى عاد من عمله صباح يوم الجمعة، وطلب من زوجته تجهيز الفطار وحدثت مشادة بينهما على إثرها استلت الزوجة سكينا من المطبخ وطعنته.

وأضاف أن الزوجة اتصلت بشقيقها ووالدتها لكي تتصرف في جثته وقررت أنها تغسلها بالماء وتضع معطر على الطعنات حتى تتوقف الدماء ثم وضعت "قطن" مكان الجرح حتى تتوقف الدماء.

واستكمل الحديث سيد حسني صاحب المجني عليه، قائلا إن المتهمة غيرت ملابس الضحية بملابس نظيفة واتصلت بالإسعاف وخرج أحد جيران المجني عليه لأداء صلاة الجمعة ليتفاجئ بصديقه محمولًا في سيارة إسعاف وركب معه، وانتقلت إلى المستشفى العام، وهنا اكُتشفت الجريمة التى كانت تخطط الزوجه بأن زوجها توفى بسكته قلبية ليكتشف الدكتور بدماء تسيل من الصدر، وهنا تم تحرير محضر بالواقعة وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم القبض على المتهمة "وردة" 37 عامًا وتم التحفظ على السلاح المستخدم، واعترفت المتهمة أمام رجال المباحث إنها قتلت زوجها وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة.

وأمرت نيابة العمرانية التصريح بدفن جثة سائق قتل على يد زوجة بعد خلاف بينهما على تحضير الفطار، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه هو "أحمد.س" الشهير بحمادة سائق تاكس 40عاما والمتهمة تدعى "وردة" 37 عاما ربة منزل متزوجين من 4 شهور فقط.