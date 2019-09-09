مع اقتراب فصل الخريف، وتغير درجات الحرارة يمكن أن يصاب البعض بالبرد، وهذا يتسبب في عدم القدرة على التركيز الجيد والرغبة في الراحة والحصول على إجازة من العمل، بسبب الشعور بالصداع وارتفاع في حرارة الجسم والسعال وسيلان الأنف، وحتى لا يمر المصاب بذلك يلجأ إلى تناول الأدوية ليتخلص الجسم من الأنفلونزا أسرع ويعود إلى كامل نشاطه، ولكن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها التقليل من حدة المرض، وهى الابتعاد عن بعض الأطعمة.

ووفقًا لموقع "food prevent"، فإن هناك 6 أنواع من الأطعمة تزيد من البرد وتجعل الفيروس يتمكن من الجسم أكثر، ولذلك من الأفضل تجنبها حتى الشفاء، وهذه الأكلات هى:

1- الأطعمة الغنية بالسكريات

تتسبب الأطعمة التي تحتوي على سكر كثيرة، بحدوث التهاب في الجيوب الأنفية، وهذا يجعل عملية خروج المخاط صعبة إضافة إلى إضعاف خلايا الدم البيضاء، ولذلك من الأفضل تخفيف السكريات حتى انتهاء البرد.

2- منتجات الألبان

كما يجب تجنب تناول الألبان أو منتجاتها بكثرة خلال البرد؛ لأنها تزيد من إنتاج الجسم للمخاط وهذا يجعل فترة الإصابة أطول من المعتاد، لكن يجب تناول الزبادي بنسبة قليلة حتى يحصل الجسم على الفيتامين والبروتين؛ لأنها عناصر تساعد في مكافحة العدوي.

3- اللحوم

بالطبع اللحوم تساعد في تقوية الجسم، لكنها في فترة البرد تعرقل قدرته على طرد الجراثيم وبالتالي تطول مدة الإصابة بسبب نسبة الدهون الموجودة في اللحم، ولذلك استبدالها بالبيض ومصادر البروتين النباتي مثل الأرز والفاصوليا والعدس والمكسرات والحمص سيكون مفيد.

4- تجنب الكربوهيدرات

خلال البرد يجب أن يدخل الجسم كمية قليلة من الكربوهيدرات وهي موجوده في الخبز المحمص والأطعمة المليئة بالتوابل، لأنها تتحول سريعًا إلى سكر وتؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم وأيضًا يمكن أن تتسبب في حدوث التهابات.

5- مشروبات تحتوي على الكافيين

المشروبات التي تحتوي على عنصر الكافيين، تعد مدرة للبول وهذا يضر الجسم خلال فترة الإصابة بالبرد؛ لأن المصاب يفقد كمية من السوائل بسبب ارتفاع درجة حراراته، ولذلك يحتاج إلى الماء وليس الشاي أو القهوة حتى يساعد جسمه على القيام بالعمليات الحيوية التي تجعله قوي ويطارد الفيروس.

6- الأطعمة الدهنية

كما يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة والبيتزا؛ لأن هذه الأكلات لا تجعل جهاز المناعة قوى أمام فيروس الأنفلونزا، ويجب استبدال كل ذلك بالبيض والدجاج.