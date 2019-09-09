ترامب: محادثات السلام مع طالبان الأفغانية أصبحت ميتة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية أصبحت "ميتة"، وذلك بعد أن أسفر تفجير وقع في كابول عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جندي أمريكي.

وعند سؤاله عن محادثات السلام مع طالبان، قال ترامب متحدثا من حديقة البيت الأبيض: "بالنسبة لي، فإنها قد ماتت."

وأضاف ترامب: "لقد قلت ليس هناك مخرج لعقد لقاء على هذا الأساس."

وتشير تصريحات الرئيس ترامب إلى نهاية المحادثات التي أحرز خلالها الجانبان تقدما من أجل إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن أول أمس السبت إلغاء محادثات سلام كان مخطط لها مع حركة طالبان الأفغانية عقب الهجوم الذي اسفر عن مقتل الـ12جنديا من بينهم جندي امريكي.

وأعلنت طالبان المسؤولية عنه.

كانت الولايات المتحدة تتفاوض منذ يوليو 2018 ،مع حركة طالبان من أجل الوصول إلى حل سياسي للصراع الذي بدأ بعد فترة وجيزة من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي وقعت داخل الولايات المتحدة.