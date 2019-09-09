 الداخلية الأفغانية: مقتل 30 إرهابيا من طالبان إثر عملية أمنية في ولاية بغلان - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2019 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

الداخلية الأفغانية: مقتل 30 إرهابيا من طالبان إثر عملية أمنية في ولاية بغلان

كابول - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:28 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:28 م


أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن 30 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا، مساء اليوم الاثنين، نتيجة عملية أمنية قامت بها السلطات في ولاية بغلان شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، في بيان نشر على حسابه في "تويتر": "بدأت قوات الأمن والدفاع الأفغانية، بعد ظهر اليوم، بتطهير ولاية بغلان من إرهابيي طالبان. ونتيجة لذلك، قتل 30 إرهابيا وأصيب 11 آخرون بجروح".

وأشار رحيمي إلى أن من بين القتلى قائد ميداني، وهو ملا شفيق (90 عاما)، المعروف أيضا باسم قاري جان آغا.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن العمليات الأمنية ستمتد إلى ولايات أخرى من البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك