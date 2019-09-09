مسؤول سابق بجنوب أفريقيا يحذر من خطورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد

صرح نائب وزير المالية السابق في جنوب افريقيا مسيبيسي جوناس، بأن البلاد تمر بظروف اقتصادية حرجة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل استعادة استقرار أوضاعها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوناس قوله في النادي الصحفي بمدينة كيب تاون اليوم الاثنين إن "مشكلاتنا السياسية والاقتصادية مزمنة، ومشكلتنا تكمن في أننا نتراجع، ولا نحقق المطلوب".

وأضاف: "عندما نحقق المطلوب، فإننا نولد المزيد من الشعور بعدم الرضا على الصعيدين السياسي والاجتماعي".

وقال جوناس: "نظريتي هي أننا لن نتعرض لضربة قوية مثل ما حدث في فنزويلا، ولكننا بحاجة لاستعادة النمو وتركيز جهودنا كدولة"، معربا عن أمله أن تعود البلاد إلى "المسار الصحيح".

وشغل جوناس منصب نائب وزير المالية خلال الفترة من 2014 حتى 2016 في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما قبل إقالته من منصبه. وذكر جوناس قبل ثلاث سنوات إن أعضاء من عائلة جوبتا، التي تربطها صلات بالرئيس زوما، عرضوا عليه رشوة وترقيته إلى منصب وزير المالية مقابل تسهيل مصالحهم الخاصة، وأنه رفض هذا العرض.

وتسعى جنوب افريقيا للتعافي من فترة حكم الرئيس السابق زوما التي اتسمت بالمشكلات السياسية وانتشار الفساد.

ورغم أن الرئيس الحالي سيريل رامافوسا، الذي تولى السلطة في فبراير الماضي، يسعى لإنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، إلا أن البلاد تعاني من ارتفاع معدلات البطالة إلى 29% وتردي قطاع الطاقة، فضلًا عن تزايد السخط الشعبي بسبب ارتفاع البطالة وسوء الخدمات الأساسية.