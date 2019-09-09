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ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسيين إلى 5.74% من سوق الأسهم السعودية

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 7:23 م

ارتفعت حصة الأجانب غير المؤسسين في سوق الاسهم السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر الحالي إلى 5.74% من إجمالي السوق، مقابل 5.69% في الأسبوع السابق، نتيجة عمليات شراء صافية بلغت نحو 1204 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي.

وقال بيان رسمي ، نشر على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" اليوم الاثنين ان ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع المنتهي واصلت تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسيين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المؤهلون والمستثمرون المقيمون)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمستثمرين المؤسسيين.

بخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية، فقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى 1.92% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقابل 1.90% في الأسبوع السابق.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.03 نقطة مئوية إلى 8.36% من إجمالي السوق.


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