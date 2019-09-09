جرينبيس تناشد الحكومة الألمانية الإبقاء على حظر تصدير الأسلحة للسعودية

ناشدت منظمة "جرينبيس" المعنية بالسلام والبيئة الحكومة الألمانية بالإبقاء على حظرها تصدير الأسلحة للسعودية.

وقال خبير شؤون نزع السلاح في المنظمة، ألكسندر لورتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الاثنين: "من المخزي الاضطرار من الأساس لمناقشة تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية. كان ينبغي أن يكون عدم حصول دولة مثل السعودية، التي تقود حربا وحشية (في اليمن) وتنتهك على نحو دائم خلالها القانون الدولي، على أسلحة من ألمانيا أمرا بديهيا".

وطالبت المنظمة وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بالدعوة علانية إلى تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية وتوسيع الحظر ليشمل كافة الدول المشاركة في حرب اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية ينتهي بنهاية سبتمبر الجاري، وتعتزم منظمة "جرينبيس" اليوم تسليم توقيعات إلى ألتماير من مواطنين رافضين لتصدير أسلحة للسعودية.

وتعتزم المنظمة زيادة اهتمامها بقضايا تجنب النزاعات والسياسة الأمنية في ألمانيا.

وكانت ألمانيا فرضت حظرا شاملا على تصدير الأسلحة للسعودية في نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض للمملكة، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا أغلبه من دول عربية لدعم الحكومة اليمنية في قتالها ضد المتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران، وتسببت الحرب في أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم في اليمن حاليا.